Φωτιά στη Ζάκυνθο - Στη μάχη και εναέρια μέσα (εικόνες)

Φωτιά στην περιοχή Αγίων Πάντων στη Ζάκυνθο. Κινητοποίηση από ξηράς και αέρος.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική από πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίων Πάντων στη Ζάκυνθο.

Στην περιοχή σπεύδουν επίγειες και εναέρειες πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή των Αγίων Πάντων #Ζάκυνθος

????Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 3, 2022

Μέχρι στιγμής, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Την ίδια ώρα, σε ύφεση βρίσκεται σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που ξέσπασε την Δευτέρα, στην περιοχή Καίσαρι, του Δήμου Συκιωνίων, στην Κορινθία.

Στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καίσαρι του δήμου Συκιωνίων Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 3, 2022

Βίντεο, φωτογραφίες: imerazante.gr

