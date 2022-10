Κόρινθος – Θύμα ενδοοικογενειακής βίας: Με έπιασε ο άνδρας μου και περίμενα να πεθάνω

Κορινθία

Η δικηγόρος της 28χρονης που λίγο έλειψε να πεθάνει στα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της, μίλησε στον ΑΝΤ1 κα την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σοκ έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό ενδοοικογειακής βίας στην Κόρινθο, το οποίο λίγο έλειψε να φτάσει σε γυναικοκτονία.

Μία 28χρονη γυναίκα αρπάχθηκε, βιάστηκε και απειλήθηκε η ζωή της, από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Η δικηγόρος της 28χρονης, Χριστίνα Παναγή, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», περιγράφοντας ότι η εντολέας της την κάλεσε το πρωί της Τετάρτης, οπότε και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και ήταν «σε άσχημη κατάσταση, χτυπημένη παντού».

«Είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση», είπε η δικηγόρος, τονίζοντας ότι η γυναίκα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, λόγω του τρόμου που έζησε.

«Με έπιασε ο άνδρας μου και περίμενα να πεθάνω», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια της 28χρονης.

Η γυναίκα φέρεται να «εισακούστηκε» από τον εν διαστάσει άνδρα της, όταν ανέφερε με επιμονή τα παιδιά της, γεγονός που επιβεβαίωσε η δικηγόρος.

«Ανέφερε συνεχώς τα παιδιά της, γιατί ήταν το μόνο που είχε στο μυαλό της, αυτά είχε μέχρι τότε, το στιγματισμό των παιδιών» και δεν είχε κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, παρά το γεγονός ότι αυτός ήταν ο λόγος της διάστασης.

«Κάνει δύο δουλειές, έχει βοήθεια της μητέρας και του αδελφού της και κάνει τα πάντα για τα παιδιά», είπε η δικηγόρος αναφερόμενη στην 28χρονη.

«Φαίνονται καμένες τρίχες στο κεφάλι, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, ο τρόμος που βίωσε ήταν το χειρότερο, ακόμα και χθες ξέσπασε σε κλάματα και δεν μπορούσε να ηρεμήσει», σημείωσε.

Τέλος, η νομικός έστειλε μήνυμα στις κακοποιημένες γυναίκες να καταγγέλλουν τα σε βάρος τους περιστατικά. «Υπάρχουν δομές, υπάρχει προστασία, να μην το αφήνουν να φτάσει μέχρι εκεί», είπε και αναφερόμενη στην εντολέα της είπε πως, «υπάρχουν άλλες γυναίκες που δεν πρόλαβαν να καταγγείλουν».

