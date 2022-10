Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ηλικιωμένος ασελγούσε σε γυναίκα με νοητική υστέρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την δράση του ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος πάντως αρνείται τις κατηγορίες.

Για κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος μία γυναίκας ηλικίας σήμερα 49 ετών με νοητική υστέρηση, κατηγορείται 76χρονος συνταξιούχος ο οποίος θα δικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου.

Η δίκη προσδιορίστηκε να γίνει στις 10 Οκτωβρίου μετά από έφεση που άσκησε ο 76χρονος κατά της απόφασης που έλαβε τον Φεβρουάριο του 2020 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω με την οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ο 76χρονος σημειώνεται πως δεν εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, αλλά εκπροσωπήθηκε από το συνήγορό του κ. Μανώλη Κουτσούκο, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο ίδιος δια του δικηγόρου του πάντως, αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται.

Η υπόθεση είχε διαλευκανθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου τον Οκτώβριο του 2012, μετά από καταγγελία που έκανε συγγενικό πρόσωπο της κοπέλας, ενώ ο 76χρονος παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγγελλόμενος και θύμα κατοικούσαν στην ίδια περιοχή με αποτέλεσμα να είναι εύκολο για τον 76χρονο να γνωρίζει πότε η 49χρονη γυναίκα βρίσκονταν μόνη της στο σπίτι. Αυτό ακριβώς το γεγονός φέρεται να εκμεταλλευόταν και εκείνος προκειμένου να συνευρίσκεται ερωτικά μαζί της.

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν μέλος της οικογένειας της 49χρονης άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει με τον 76χρονο γείτονα. Έτσι επισκέφθηκε την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 και προέβη σε καταγγελία, την οποία και ζήτησε να διερευνήσουν οι αστυνομικοί.

Πράγματι, κάτω από πλήρη μυστικότητα, το σπίτι της 49χρονης γυναίκας τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση από τους αστυνομικούς προκειμένου να δουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Έτσι, στις 2 Οκτωβρίου 2012 περίπου στις 7.30 το πρωί ο 76χρονος επισκέφθηκε την 49χρονη την οποία και κάλεσε να βγει έξω από το σπίτι, την επιβίβασε στο αυτοκίνητό του και στη συνέχεια την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή Μόντε Σμιθ όπου και ήρθε σε σεξουαλική επαφή μαζί της.

Τότε επενέβησαν και οι αστυνομικοί οι οποίοι και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον 76χρονο να ικανοποιεί τις ερωτικές του ορέξεις σε βάρος της 49χρονης.

Επίσης, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που έγινε, προέκυψε ότι ο 76χρονος δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε αυτό, αφού το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2012 έως και την ημέρα της σύλληψής του, φέρεται να είχε προβεί και άλλες φορές σε παρόμοιες πράξεις σε βάρος της 49χρονης γυναίκας!

Ο 76χρονος συνελήφθη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και στη συνέχεια προσήχθη ενώπιον του κ. εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου ο οποίος και άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για κατάχρηση σε ασέλγεια.

Ωστόσο, κατά τη σύλληψή του ο 76χρονος αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες, με αποτέλεσμα να δώσει εκεί την απολογία του μαζί με τους συνηγόρους του κ.κ. Μανώλη Κουτσούκο και Γιάννη Σταματιάδη, ενώπιον του ανακριτή Ρόδου στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων πως γνώρισε την 49χρονη στη γειτονιά όπου διαμένουν και ήρθε σε ερωτική επαφή μαζί της τρεις φορές.

Ο ίδιος είχε προσθέσει πως όλο αυτό το διάστημα δεν αντιλήφθηκε ούτε πίστεψε ότι η 49χρονη έχει το παραμικρό πρόβλημα, αλλά αντίθετα ότι έχει απόλυτη συναίσθηση του τι συμβαίνει, κάτι το οποίο – όπως είπε ο 76χρονος- προκύπτει και από την κατάθεσή της στην αστυνομία.

Τελικά, με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα ο 76χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με το περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 2.000 ευρώ.

πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert: που βρέθηκε η 17χρονη αγνοούμενη

Αντιγριπικό εμβόλιο: Ποιοι και πότε πρέπει να το κάνουν

Πληθωρισμός στην Τουρκία: “Ζαλίζει” το νέο ποσοστό ρεκόρ