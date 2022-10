Αχαΐα

Τροχαίο με μηχανή: Χαροπαλεύει 17χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο ανήλικος μοτοσικλετιστής.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Δημοκρατίας, στην Κάτω Ομβρύα Πατρών, με έναν 17χρονο σοβαρά τραυματία.

Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, όταν τη στιγμή που επιχειρούσε να προσπεράσει ο οδηγός επίσης δίκυκλου, έστριψε αριστερά.

Ο 17χρονος δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πατρών.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert: που βρέθηκε η 17χρονη αγνοούμενη

4 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Πληθωρισμός στην Τουρκία: “Ζαλίζει” το νέο ποσοστό ρεκόρ