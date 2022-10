Δωδεκανήσα

Revenge porn στην Λέρο - Πατέρας 16χρονης: την εκβίαζαν με ροζ βίντεο (εικόνες)

Τι αποκάλυψε ο πατέρας της 16χρονης μαθήτριας που έπεσε θύμα revenge porn στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Σοκ στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης 22χρονου στρατιωτικού στη Λέρο και 16χρονης που κατηγορούνται για revenge porn εις βάρος συνομήλικης συμμαθήτριάς της.

Ο 22χρονος στρατιωτικός διατηρούσε ερωτικό δεσμό με την 16χρονη μαθήτρια και μαζί έφτιαξαν λογαριασμό στο Ιnstagram με ψευδή στοιχεία, όπου, παριστάνοντας κάποιον άνδρα, συνομιλούσαν με έτερη 16χρονη ημεδαπή, συμμαθήτρια της πρώτης, την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους που κράτησε μέχρι την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου αντάλλασσαν μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Ο πατέρας της μαθήτριας μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και είπε πως "ήρθε το παιδί και μου είπε πως έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες της και πως την εκβιάζουν ότι θα διαρρεύσουν κι άλλες και βίντεο, ευτυχώς οι αρχές του νησιού κινήθηκαν γρήγορα και εντοπίστηκαν άμεσα".

Οι δράστες συνελήφθησαν την 22.30 ώρα της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 εντός των ορίων του αυτοφώρου και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αυτοφώρου, ενώ κατασχέθηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα μαζί με τις κάρτες SIM για να αποσταλούν προς έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Το Αστυνομικό Τμήμα Λέρου σχημάτισε δικογραφία εις βάρος ενός 22χρονου οπλίτη και της 16χρονης για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, εκδικητική πορνογραφία, πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων κατά συναυτουργία με θύμα μια 16χρονη

Η μητέρα της δε κατήγγειλε ότι γυμνές φωτογραφίες του παιδιού έχουν διαρρεύσει σε απροσδιόριστο ακόμη αριθμό ατόμων στο νησί.





