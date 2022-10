Λαμία: Αδέσποτος σκύλος δάγκωσε αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας

Φθιώτιδα

Ο αστυνομικός οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για την περιποίηση του τραύματος και τη λήψη αγωγής. Είναι η 4η επίθεση σκύλου, μέσα σε λίγες ημέρες, στην περιοχή.

Στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας κατέληξε το πρωί της Κυριακής (2/10), αστυνομικός του ΑΤ Λαμίας, μετά από δάγκωμα αδέσποτου σκυλιού στο πόδι.

Η επίθεση καταγράφηκε στην περιοχή του Φραντζόμυλου όπου ο αστυνομικός βρισκόταν για θέμα της υπηρεσίας του.

Ξαφνικά και ενώ βρισκόταν πλησίον του περιπολικού, ένα σκυλί πετάχτηκε από τα χόρτα και τον δάγκωσε στο πόδι. Μετέβη στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου οι γιατροί του περιποιήθηκαν το τραύμα και του έδωσαν αγωγή.

Δυστυχώς είναι η 4η περίπτωση επίθεσης σκυλιού που καταγράφεται σε διάστημα μικρότερο των 8 ημερών (από το βράδυ της Κυριακής 25 Σεπτεμβρίου και την επίθεση του δεσποζόμενου σκύλου σε γυναίκα που πήγαινε στη δουλειά της).

