Διάρρηξη - Ζάκυνθος: Τρεις γυναίκες πίσω από το “χτύπημα της χρονιάς”

Η "διάρρηξη της χρονιάς" είχε γίνει τον Αύγουστο στο νησί. Πως εμπλέκονται οι τρεις γυναίκες και οι δύο συνεργοί τους στην υπόθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Τρείς γυναίκες και δύο άνδρες έκαναν τη διάρρηξη της…χρονιάς στη Ζάκυνθο, αφού η λεία τους ήταν 215.000 ευρώ.

Οι δράστες είχαν διαρρήξει διαμέρισμα στο νησί στις 24 Αυγούστου 2022, ημέρα του εορτασμού του πολιούχου του νησιού, Αγίου Διονυσίου και είχαν αρπάξει αντικείμενα αξίας, αλλά και 215.000 ευρώ και 1000 δολάρια ΗΠΑ.

Οι αστυνομικές Αρχές αξιοποιώντας υλικό όπως DNA και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποίησαν τους πέντε δράστες, που ήταν γνώριμοι για παρόμοιες υποθέσεις.

Η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων

«Εξιχνιάστηκε υπόθεση διακεκριμένης κλοπής, στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας και σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος πέντε ημεδαπών –εκ των οποίων 3 γυναίκες και 2 άνδρες-, για το αντίστοιχο αδίκημα.

Ειδικότερα, από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι οι -5- εμπλεκόμενοι, έχοντας διακριτούς ρόλους στο σημείο δράσης τους, το πρωί της Τετάρτης 24.08.2022, παραβίασαν την πόρτα διαμερίσματος, στην πόλη της Ζακύνθου και σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα αφαίρεσαν από το εσωτερικό, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό -215.000- ευρώ και -1.000- δολάρια Η.Π.Α.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου, κατασχέθηκε -1- ι.χ. αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης για την τέλεση του αδικήματος, καθώς και -4- κινητά τηλέφωνα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα διαβιβαστεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου».

