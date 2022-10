Χανιά

Χανιά: άνδρας βρέθηκε νεκρός με κομμένο λαιμό σε χωράφι

Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του από αλυσοπρίονο, μπροστά στα μάτια φίλων του ενώ έκοβε ξύλα.

Νεκρός εντοπίστηκε την Τρίτη ένας νεαρός άνδρας σε χωράφι στην περιοχή Βουτά Σελίνου, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 11 το πρωί όταν ο άτυχος άνδρας βρισκόταν με την σύζυγό του και ένα ακόμα άτομο σε χωράφι στην περιοχή Κατσιβελιανά στο Σέλινο των Χανίων.

Ο 35χρονος με τη χρήση αλυσοπρίονου επιχείρησε να κόψει ξύλα ωστόσο – άγνωστο πώς – του ξέφυγε από τα χέρια με αποτέλεσμα να κοπεί ο λαιμός του.

Ο θάνατός του άνδρα ήταν ακαριαίος ενώ το μακάβριο θέαμα αντίκρισε ο έντρομος φίλος του αλλά και η σύζυγός του που σε κατάσταση σοκ ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της αστυνομίας αλλά και το ΕΚΑΒ με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν κάποια βοήθεια.

