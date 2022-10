Χανιά

Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Πληροφορίες ότι, εμφανίστηκε ενώπιον των Αρχών ο 19χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 21χρονης Σουηδέζας.

Παραδόθηκε, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το πρωί της Τρίτης ο 19χρονος, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό της 21χρονης από τη Σουηδία.

Ο νεαρός φέρεται να εμφανίστηκε μαζί με τον δικηγόρο του στο Τμήμα και από εκεί πήγε στον Ανακριτή Χανίων.

Σήμερα αναμένεται και η απολογία και του 23χρονου συγκατηγορούμενού του.

Σύμφωνα με το Flashnews.gr η ιατροδικαστική γνωμάτευση επιβεβαίωσε για «βιασμό κατά φύση».

Το ιατροδικαστικό πόρισμα διαβιβάστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων και από εκεί στην Εισαγγελία.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον 23χρονο συλληφθέντα είναι κατάχρηση σε ασέλγεια κατά συναυτουργία σε βάρος ατόμου ανίκανου προς αντίσταση λόγω μέθης και πρόκληση σωματικών βλαβών.

