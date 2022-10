Ηράκλειο

Ηράκλειο: πολίτης ακινητοποίησε ληστή με μαχαίρι

Ο επίδοξος ληστής, τα "βρήκε σκούρα" καθώς ο περαστικός που είδε το συμβάν τον ακινητοποίησε. Πως συνέβη το περιστατικό.

Ένοπλη ληστεία, με απίστευτη κατάληξη συνέβη σε κεντρικό σημείο του Ηρακλείου το πρωί της Τρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας περίπου 45 ετών, εισήλθε σε μίνι μάρκετ σε παράλληλη οδό της Λεωφόρου Κνωσσού και με την απειλή μαχαιριού, επιχείρησε να το ληστέψει.

Η γυναίκα που εργάζονταν εκείνη την ώρα στο μινι μάρκετ του έδωσε στη θέα του μαχαιριού τις εισπράξεις της ημέρας και κάλεσε σε βοήθεια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας περαστικός που είδε τι συνέβη, άρχισε να κυνηγά τον ληστή και στη συνέχεια οι δυο άνδρες ξεκίνησαν να λογομαχούν, με τον περαστικό κατά τους αυτόπτες μάρτυρες να βγαίνει από το αυτοκίνητο του και να χτυπά με κλωτσίες και μπουνιές το αυτοκίνητο στο όποιο βρίσκονταν ο δράστης με το μαχαίρι στα χέρια, ζητώντας του να βγει και να παραδοθεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ και στην συνέχεια προχώρησαν στην σύλληψη του δράστη, ενός άνδρα περίπου 45 ετών.

