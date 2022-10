Θεσσαλονίκη

Φονική ληστεία σε ψιλικατζίδικο: Ο τσιλιαδόρος επέστεψε στην φυλακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελεύθερος για μία εβδομάδα έμεινε ο 36χρονος, εκ των κατηγορούμενων για τη φονική ληστεία στην Τούμπα.



Ελεύθερος για μία εβδομάδα έμεινε ο 36χρονος, εκ των κατηγορούμενων για τη φονική ληστεία σε βάρος του 44χρονου υπαλλήλου σε κατάστημα ψιλικών στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, καθώς σήμερα κλήθηκε να απολογηθεί για ληστείες που φέρεται να τέλεσε πριν από το αιματηρό περιστατικό της 6ης Νοεμβρίου 2021 και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο 36χρονος είχε καταδικαστεί την προηγούμενη Τρίτη από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 4 ετών και 2 μηνών για συνέργεια στην συγκεκριμένη ληστεία (κρατούσε «τσίλιες»), αλλά το Δικαστήριο αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο υπό όρους ενόψει του Εφετείου.

Σήμερα βρέθηκε ενώπιον του Ανακριτή Θεσσαλονίκης καθώς οι διωκτικές Αρχές τον είχαν ταυτοποιήσει για ακόμη πέντε ληστείες και μεταξύ αυτών δύο σε καταστήματα ψιλικών, δύο σε βάρος υπαλλήλων "ντελίβερι" και μία σε πρατήριο καυσίμων. Ο ίδιος αποδέχθηκε μόνο δύο εξ αυτών τονίζοντας ότι αποζημίωσε τους παθόντες. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν και πήρε το δρόμο πίσω για τις φυλακές.

Για τις ίδιες ληστείες απολογήθηκε κι ο 28χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια και επιπλέον 11 χρόνια κάθειρξη για τη ληστεία μετά φόνου σε βάρος του 44χρονου υπαλλήλου. Και στην περίπτωση αυτή αποφασίστηκε (τυπικά) η προφυλάκιση, με τον ίδιο να αρνείται την εμπλοκή του στις επίμαχες ληστείες.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Φιλιππίδη: “ήταν γενικά απλόχερος”, κατέθεσε συνεργάτιδά του

Αυτοκτονία στην Ακρόπολη: έκανε τον σταυρό της και πήδηξε στο κενό

Απαγωγή και βιασμός στην Κόρινθο: Συγκλονίζει η 28χρονη στο “Πρωινό” (βίντεο)