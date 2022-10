Κέρκυρα

Κέρκυρα: Αστυνομικός σκοτώθηκε, ενώ έκανε εργασίες στο σπίτι του

Πως συνέβη η τραγωδία, με θύμα τον άτυχο αστυνομικό, που έχασε την ζωή του μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στην διάρκεια εκτέλεσης εργασιών.



Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της Τρίτης 47χρονος αστυνομικός στην περιοχή Καστανιά, στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος έκανε εργασίες στο σπίτι του και για άγνωστη αιτία έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος τεσσάρων μέτρων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ αλλά και η Αστυνομία.

Οι συνθήκες κάτω από τις από τις οποίες έγινε το δυστύχημα διευρύνονται.

