Λάρισα

Λάρισα: “Τρελή” πορεία IX – Από “θαύμα” σώθηκε μητέρα με παιδί (εικόνες)

Τρόμος για την γυναίκα με το παιδί της που σώθηκαν την τελευταία στιγμή.



Από… θαύμα σώθηκε μία γυναίκα με το παιδί της το βράδυ της Τρίτης στη Λάρισα, όταν αυτοκίνητο διέγραψε “τρελή πορεία” και χτύπησε σε κράσπεδο και σε σταθμευμένο όχημα.

Το συμβάν σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε λίγο μετά τις 8 το βράδυ στη συμβολή των οδών Ιωαννίνων με Τυχερού, όταν το αυτοκίνητο, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία, ξέφυγε της πορείας του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο κράσπεδο και σε σταθμευμένο όχημα.

Δίπλα στο πεζοδρόμιο, σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν μία γυναίκα με το μικρό της παιδί αγκαλιά, που κυριολεκτικά πάγωσαν από τον φόβο. Κατά πληροφορίες, η γυναίκα ήταν έτοιμη να μπει στο αυτοκίνητο που δευτερόλεπτα πριν, χτυπήθηκε από το άλλο όχημα!

Περίοικοι που είδαν το συμβάν έσπευσαν να αποδοκιμάσουν φραστικά τον οδηγό που μάλλον φαίνεται να ήταν… σοκαρισμένος από τα όσα έγιναν.

Από τη δύναμη της πρόσκρουσης ο ένας τροχός του οχήματος διαλύθηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά.

Πηγή: onlarissa.gr

