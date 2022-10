Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Νεκρός οδηγός ΙΧ μετά από σύγκρουση με τρακτέρ

Τραγικό θάνατο βρήκε ο άνδρας. Από το τροχαίο τραυματίστηκ και ο οδηγός του τρακτέρ.



Τραγικό θάνατο βρήκε 68χρονος όταν το ΙΧ που οδηγούσε συγκρούστηκε με τρακτέρ, στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ στην επαρχιακή οδό Βαθύλακκου-Αγιονερίου.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το τροχαίο τραυματίστηκε και ο οδηγός του τρακτέρ.

