Τροχαίο: Μαθητής κατέβηκε από το σχολικό και παρασύρθηκε από αγροτικό

Τον τρόμο έζησε ένα παιδί που παρασύρθηκε από αγροτικό όχημα, την ώρα που κατέβηκε από το σχολικό του.

Τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν μαθητή Γυμνασίου, στις Αλυκές του Βόλου.

Λίγο μετά τις 13:30 ο 13χρονος μαθητής κατέβηκε από το σχολικό λεωφορείο και στην προσπάθειά του να περάσει το δρόμο παρασύρθηκε από ένα αγροτικό αυτοκίνητο.

Ο μαθητής τραυματίστηκε ελαφρά, ευτυχώς, στα χέρια και στα πόδια, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου για περισσότερες εξετάσεις. Έχει λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα της Τροχαίας Βόλου.

Πηγή: taxydromos.gr

