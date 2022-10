Δωδεκανήσα

Ρόδος: Νύφη παρέσυρε με το αυτοκίνητο την πεθερά της!

Η 42χρονη βρίσκεται σε διάσταση με τον γιο του θύματος από τον Φεβρουάριο του 2022 και έκτοτε αντιδικούν ενώπιον των δικαστικών αιθουσών.

Κατηγορούμενη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης της πεθεράς της είναι μια 42χρονη ημεδαπή, κάτοικος Αρχαγγέλου, που θα καθίσει στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου την 21η Οκτωβρίου 2022.

Η 42χρονη παρέσυρε ειδικότερα με το αυτοκίνητό της την 68χρονη πεθερά της, η οποία και νοσηλεύθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με κακώσεις στο κεφάλι.

Πιο συγκεκριμένα, ως γονείς δύο ανήλικων παιδιών, ενός αγοριού ηλικίας 13 ετών κι ενός κοριτσιού ηλικίας 6 ετών, ήλθαν σε δικαστική αντιπαράθεση αρχικώς για την επιμέλειά τους.

Ο πατέρας ηλικίας 51 ετών άσκησε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και με προσωρινή διαταγή την 14η Μαΐου 2022 εξασφάλισε την επιμέλειά τους με την επίκληση του ισχυρισμού ότι η μητέρα και το περιβάλλον της ασκούν βία ενάντια του 13χρονου παιδιού.

Το 13χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο σπίτι του πατέρα, ο οποίος εργάζεται και τον συνδράμει η μητέρα του και η οικογένειά της, ενώ το 6χρονο κορίτσι παρέμεινε με την μητέρα, παρά την προσωρινή διαταγή.

Η μητέρα στην πορεία καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον Ιούνιο του 2022 σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών με 3ετή αναστολή για παραβίαση της προσωρινής διαταγής, με τον πατέρα να ισχυρίζεται ότι δελεάζει το 6χρονο κορίτσι και δημιουργεί συνθήκες ώστε να μην θέλει να μείνει μαζί του.

Το παιδί μετά την απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου μεταφέρθηκε και έμενε με το αδελφάκι του στο σπίτι του πατέρα.

Το απόγευμα της 17ης Ιουνίου 2022 κι ενώ ο πατέρας βρισκόταν στην εργασία του και το 6χρονο ήταν με την γιαγιά, δύο παιδιά μετέβησαν στην οικία και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει για παιχνίδι στην αυλή.

Ο πατέρας διατείνεται ότι η εν διαστάσει σύζυγός του σκηνοθέτησε επεισόδιο και συνθήκες για να αποδείξει ότι δήθεν η φύλαξη του παιδιού ήταν πλημμελής καθώς το 6χρονο παιδί βρέθηκε από την γιαγιά που το αναζήτησε εντός του αυτοκινήτου της μητέρας του, η οποία διαμένει σε κοντινή απόσταση και η οποία σκόπευε την στιγμή εκείνη να μεταβεί με τον παιδί στο ΑΤ Αρχαγγέλου για να τους καταγγείλει.

Η 68χρονη προσπάθησε να σταματήσει το αυτοκίνητο, έβαλε το σώμα της μπροστά από το αυτοκίνητο προκειμένου να εμποδίσει την διαφυγή της με το ανήλικο τέκνο της και σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν η 42χρονη προέβη στην εκκίνηση του οχήματος, ανέπτυξε ταχύτητα και την παρέσυρε με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της στο κεφάλι. Η ίδια σύμφωνα με τις πληροφορίες διατείνεται ότι η πεθερά της “πετάχτηκε” μπροστά της.

