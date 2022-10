Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ληστεία και ομηρία υπαλλήλων σε κατάστημα (εικόνες)

Πανικό σκόρπισαν οι επίδοξοι ληστές στη Θεσσαλονίκη μετά από κινηματογραφική ληστεία και ομηρεία σε κατάστημα.

Σκηνές βγαλμένες από ταινία έζησαν σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στη Θεσσαλονίκη μετα από απόπειρα ληστείας και ομηρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 4 άτομα εισέβαλαν στο κατάστημα στην οδό Μοναστηρίου 20 με σκοπό να το ληστέψουν, ενώ μέσα βρίσκονταν και οι υπάλληλοι και προκάλεσαν πανικό.

Οι αστυνομικοί απομάκρυναν τους περαστικούς και αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση για την σύλληψη των δραστών της ληστείας.

Μετά από διαπραγματεύσεις οι αστυνομικοί μπήκαν στο κατάστημα και ακινητοποίησαν τους δράστες.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν συνολικά τέσσερα άτομα τα οποία επιβίβασαν σε περιπολικά για να οδηγηθούν στο τμήμα, ενώ πήραν και το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που υπήρχε στο κατάστημα.

