Φωκίδα: Νεκρός από κατάρρευση στοάς σε μεταλλεία

Νεότερα για την τραγωδία στη Φωκίδα, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας εργάτης και αυξήθηκε ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

Ένας νεκρός και δύο εγκλωβισμένοι είναι ο νεότερος απολογισμός κατάρρευσης στοάς σε μεταλλείο στη Φωκίδα.

Το μεταλλείο βωξίτη βρίσκεται στην περιοχή της Βάριανης.

Στο σημείο έχει σπεύσει η ΕΜΑΚ και επιχειρεί για τον απεγκλωβισμό των εργαζομένων.

Αρχικά, είχε γίνει λόγος για έναν εγκλωβισμένο.

