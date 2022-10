Ηράκλειο

Φωτιά στο Ηράκλειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη μάχη ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή Σμάρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο, για την κατάσβεση πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτική και χορτολιβαδική έκταση.

Το έργο των πυροσβεστών κάνουν δυσκολότερο, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις που προσπαθούν να κρατήσουν τις φλόγες, μακριά από την κατοικημένη ζώνη του χωριού.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 13 οχήματα με 45 πυροσβέστες που επιχειρούν να οριοθετήσουν την φωτιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Απόπειρα αρπαγής παιδιού κατήγγειλε μητέρα

Αιγάλεω: ανήλικοι μπήκαν σε σχολείο με κουζινομάχαιρα

Τροχαίο: Μαθητής κατέβηκε από το σχολικό και παρασύρθηκε από αγροτικό