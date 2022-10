Φωκίδα

Φωκίδα - Δυστύχημα σε μεταλλείο: Πατέρας ενός μικρού παιδιού ο μηχανικός που σκοτώθηκε

Θρήνος για τον χαμό του 40χρονου μηχανικού. Ήταν πρόσφατα παντρεμένος και είχε αποκτήσει ένα παιδί. "Μάχη" για τον απεγκλωβισμό τριών ατόμων.



Ανείπωτη θλίψη στη Φωκίδα σκόρπισε η είδηση του θανάτου του 40χρονου μηχανικού, ο οποίος έχασε την ζωή του στα μεταλλεία. Ο 40χρονος είχε παντρευτεί πρόσφατα και είχε αποκτήσει και ένα μωράκι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 1 χιλιόμετρο από την είσοδο της στοάς στην οποία βρισκόντουσαν κι άλλα δύο άτομα - που δεν κινδύνευσαν - και άμεσα σήμανε συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Πυροσβέστες από την 7η ΕΜΑΚ, την Π.Υ. Άμφισσας και Π.Κ Πολυδρόσου, κατάφεραν λίγο πριν τις 14:30’ να φτάσουν στο όχημα και να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα, ο οποίος δυστυχώς ήταν νεκρός.

Όπως αναφέρει ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Φωκίδας, Ευάγγελος Τσιορλίδας, «ένας μεγάλος βράχος, κάτω από ανεξήγητες συνθήκες έπεσε και καταπλάκωσε ένα 4Χ4 της εταιρείας με το οποίο κινούνταν ο 40χρονος μηχανικός που καταπλακώθηκε σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την είσοδο της στοάς».

Επίσης, σύμφωνα με το κ. Τσιορλίδα οι πυροσβέστες και οι εργαζόμενοι «έδωσαν μάχη για άλλα 3 άτομα που δεν μπορούσαν να εξέλθουν από τη στοά». «Απεγκλωβίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους» όπως είπε και με τον τρόπο αυτό έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση στην οποία μετείχαν 14 πυροσβέστες της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία και 26 πυροσβέστες από την Άμφισσα με 8 οχήματα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, o 40χρονος που έχασε την ζωή του ήταν Λαμιώτης μηχανικός των μεταλλείων, ο οποίος είχε παντρευτεί πριν από λίγο καιρό και είχε αποκτήσει με τη σύζυγό του ένα μωράκι. Η τοπική κοινωνία στο άκουσμα του χαμού του είναι σοκαρισμένη, καθώς επρόκειτο για πολύ αγαπητό άτομο που διατηρούσε παλιότερα κατάστημα εστίασης στο κέντρο της πόλης.

Imerys: Αναστολή των δραστηριοτήτων της μετά το εργατικό δυστύχημα

Την αναστολή των δραστηριοτήτων της μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσε η Imerys, σε μεταλλείο της οποίας στη Φωκίδα σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα.

Ειδικότερα η εταιρεία σε ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

"Σε σχέση με το συμβάν που έλαβε χώρα σήμερα μεταξύ 11.30 π.μ και 12.00 π.μ στo μεταλλείο Καμάρα στη Φωκίδα, το οποίο οδήγησε στον τραγικό θάνατο ενός εργαζομένου μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η Imerys ενεργοποίησε αμέσως το πρωτόκολλο ασφαλείας και έκτακτων αναγκών και ειδοποίησε άμεσα όλες τις αρμόδιες Αρχές. Στο χώρο επιχείρησαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι μας είναι ασφαλείς. Η εταιρεία αποφάσισε να αναστείλει τις δραστηριότητες της μέχρι νεωτέρας και η προσοχή μας επικεντρώνεται στα αίτια του ατυχήματος σε απόλυτη συνεργασία με τις Αρχές. Οι σκέψεις μας είναι στην οικογένεια του θανόντος και η προτεραιότητα μας είναι να τους παρέχουμε τη μέγιστη δυνατή στήριξη σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση αμέσως μόλις υπάρχουν επίσημα στοιχεία".

