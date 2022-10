Πρέβεζα

Πρέβεζα: Νεκρή γυναίκα σε δεξαμενή νερού

Τραγικό τέλος για την ηλικιωμένη. Πληροφορίες ότι βρέθηκε σημείωμα από τις Αρχές που γράφτηκε από την ίδια.

Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα από στέρνα συγκέντρωσης νερού στα Μελιανά Πρέβεζας.

Στην επιχείρηση ανάσυρσης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, συμμετείχαν τρεις Πυροσβέστες.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται να άνοιξε την πόρτα της δεξαμενής και να έπεσε μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του prevezanews.gr, φαίνεται να βρέθηκε σημείωμα από τις αρχές που γράφτηκε από την ίδια.

Ωστόσο, τα αίτια του θανάτου θα διακριβωθούν μετά την νεκροψία νεκροτομή.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη από υδατοδεξαμενή στα Μελιανά Πρεβέζης. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2022

