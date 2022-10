Φωκίδα

Φωκίδα: Όταν ο άτυχος μηχανικός μιλούσε για τις επικίνδυνες στοές στα μεταλλεία (βίντεο)

Συγκλονίζει το ντοκουμέντο με τον άτυχο άνδρα, που έχασε την ζωή του, μόλις 38 ημέρες μετά τον γάμο του και την βάπτιση της κόρης του.

Της Λένας Παρασκευά, από το tvstar.gr

Αποφράδα μέρα η σημερινή για την τοπική κοινωνία της Λαμίας και την οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργύρη που έφυγε πρόωρα και με τραγικό τρόπο σήμερα εν ώρα εργασίας στις γαλαρίες εξόρυξης βωξίτη της Φωκίδας (μεταλλείο Καμάρα) και την στοά 617, όταν κατέπεσε βράχος πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε και τον καταπλάκωσε.

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν χρόνια στα μεταλλεία της imerys ως μεταλλειολόγος – μηχανικός. Είχε συνδέσει την ζωή του με την συγκεκριμένη επιχείρηση και πριν δυο χρόνια στο ντοκιμαντέρ του STAR κεντρικής Ελλάδας ΑΒΑΤΟ είχε μιλήσει για την δουλειά στις υπόγειες στοές, την επικινδυνότητα, τα μέτρα ασφαλείας, τις συνθήκες εργασίας και τον τρόπο εξόρυξης του βωξίτη.





Εργατικός, πρόσχαρος, λάτρης των σπόρ και των μηχανών, γεμάτος ζωή στις 27 του περασμένου Αυγούστου είχε παντρευτεί την αγαπημένη του Βάσια που είχε γνωρίσει στην imerys όπου και εκείνη δούλευε.

Βάφτισαν παράλληλα και την κορούλα τους που είχε γεννηθεί πριν λίγους μήνες.

Το ζευγάρι δεν πρόλαβε να χαρεί την ευτυχία του και 38 μέρες μετά τον γάμο και την βάφτιση του παιδιού τους, ο θάνατος παραμόνευε στην σκοτεινή στοά των μεταλλείων κόβοντας το νήμα της ζωής του άτυχου Κώστα.

Η είδηση του θανάτου του μας συγκλόνισε όλους και κυρίως όσους συνεργαστήκαμε μαζί του στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και ιδιαίτερα στην αγαπημένη του σύζυγο και την κορούλα τους.

Πηγή: tvstar.gr