Αχαΐα: βίαζε την κουνιάδα του για χρόνια, απειλώντας την με πριόνι!

Εφιάλτη ζούσε η γυναίκα, σύμφωνα με την καταγγελία της, για όσα βίωνε κάθε λίγες ημέρες. Το χρονικό της φρίκης.

Για δύο χρόνια ζούσε τον εφιάλτη του βιασμού, με απειλές και ιδιαίτερα απάνθρωπες συνθήκες.

Ο λόγος για μια 70χρονη γυναίκα που ζει σε χωριό της Τριταίας και έπεσε κατ’ εξακολούθηση θύμα από τον 65χρονο κουνιάδο της.



Σύμφωνα με το pelop.gr, ο φερόμενος ως δράστης του βιασμού την εκβίαζε για να της επιβάλει τον νόμο της «σιωπής».

Η υπόθεση αναμένεται ότι θα εκδικαστεί την προσεχή Δευτέρα στο Μικτό Ορκωτό του Αιγίου.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο βιασμός κατ’ εξακολούθηση και σε απόπειρα, συνέβαινε επί δύο ολόκληρα χρόνια (2016 – 2018 ) σε χωριό της Τριταίας. Όπως αναφέρεται, δύο με τρεις φορές κάθε δεκαπενθήμερο, ο κατηγορούμενος, αγρότης στο επάγγελμα, για να πείσει τη γυναίκα να υποκύψει στη βούλησή του, την απειλούσε με πριόνι και της ξέσκιζε τα ρούχα ακόμη και στην ύπαιθρο, ενώ ταυτόχρονα της έκλεινε το στόμα με την παλάμη του για να μην δίνουν στόχο.

Το μαρτύριο της 70χρονης κράτησε δύο χρόνια, αφού ο κατηγορούμενος φέρεται ότι την εκφόβιζε και την απειλούσε.

Την τελευταία φορά, η γυναίκα αποφάσισε να δώσει οριστικό τέλος στον εφιάλτη της, αντιμετωπίζοντας τον δράστη με τα ίδια όπλα. Κρατώντας το πριόνι στα χέρια της, τον προειδοποίησε να μην την πλησιάσει. Ο άντρας φαίνεται ότι φοβήθηκε και απομακρύνθηκε.

Στη συνέχεια η 70χρονη κατέθεσε μήνυση και πλέον η υπόθεση πρόκειται να εκδικασθεί την προσεχή Δευτέρα στο ΜΟΔ Αιγίου, μετά από δύο αναβολές μέσα στην τελευταία τετραετία.





