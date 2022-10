Κυκλάδες

Τροχαίο - Μύκονος: Διαμελίστηκε οδηγός μηχανής που παρασύρθηκε από φορτηγό

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 22χρονος οδηγός της μηχανής.



Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Μύκονο, όταν ένας 22χρονος οδηγός μηχανής διαμελίστηκε από φορτηγό που τον παρέσυρε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο, έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα διερχόμενο φορτηγό που ακολουθούσε να τον παρασύρει και να τον διαμελίσει.

Το φρικτό τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Δραφάκι – Παράγκας Μυκόνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άτυχος οδηγός καταγόταν από το Μπαγκλαντές και ήταν μόλις 22 ετών.

Για το τροχαίο δυστύχημα σχηματίστηκε δικογραφία. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

