Λέσβος - Μεταναστευτικό: Ναυτική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί οι σοροί 17 ανθρώπων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για δεκάδες αγνοούμενους.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θαλάσσια περιοχή Προβοσκίδα, ανατολικά της Λέσβου, μετά τη βύθιση λέμβου στην οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν περίπου 40 μετανάστες.

Μέχρι στιγμής διασώθηκαν εννιά άνθρωποι, ενώ τρεις εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη, απόκρημνη περιοχή.

Οι έρευνες των λιμενικών αρχών εκτείνονται στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, καθώς θεωρείται πως ορισμένοι μετανάστες βρίσκονται στη ξηρά.

Στην περιοχή του πολύνεκρου δυστυχήματος επιχειρούν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης στελέχη του Λιμενικού, του Ελληνικού Στρατού, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς πνέουν άνεμοι έντασης έως 7 μποφόρ.

Στην περιοχή σπεύδουν Παράκτιο Περιπολικό του λιμενικού και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Λιμενικού, Νίκος Κοκκάλας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», όλες οι σοροί που έχουν ανασυρθεί μέχρι τώρα ανήκουν σε γυναίκες, εκτός από μια την τελευταία που ανασύρθηκε και ανήκει σε μικρό αγόρι.

