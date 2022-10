Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι δράστες της ληστείας με ομηρία

Η εισβολή με όπλα μέσα στο κατάστημα και το μοιραίο λάθος που τους εγκλώβισε.

Ένα μοιραίο λάθος των δραστών φαίνεται πως οδήγησε σε φιάσκο την απόπειρα ληστείας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Μοναστηρίου, στο Βαρδάρη Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση, οι τέσσερις δράστες στην προσπάθεια τους να καταστρέψουν την κάμερα ασφαλείας που κατέγραφε τις κινήσεις στο χώρο του καταστήματος, προκάλεσαν ηλεκτρολογική βλάβη, με συνέπεια να πέσουν τα ρολά ασφαλείας και να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Προηγουμένως είχαν εισβάλει στο κατάστημα κρατώντας αεροβόλο όπλο και μαχαίρια, ενώ έδεσαν με tire up τον πακιστανικής καταγωγής υπάλληλο που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα. Προκειμένου δε, να μην κινήσουν τις υποψίες του υπαλλήλου προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς, φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα με διακριτικό της αστυνομίας.

Αντιλαμβανόμενος ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση ειδοποίησε την Άμεση Δράση και στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που περικύκλωσαν το κατάστημα συλλαμβάνοντας τους δράστες.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες (Ρομά) κι έναν Αλβανό, (τρεις 22χρονοι κι ένας 18χρονος), στην κατοχή των οποίων εκτός από τα όπλα και τα αλεξίσφαιρα γιλέκα βρέθηκαν επίσης ένα γκλοπ και μία συσκευή ασυρμάτου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία - μεταξύ άλλων - για απόπειρα ληστείας, αντιποίηση της Αρχής, σωματική βλάβη, παραβάσεις του νόμου περί όπλων, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

