Κρήτη: Σύλληψη γυναίκας για 70 δενδρύλλια κάνναβης

Είχε μετατρέψε θερμοκήπιο σε... φυτώριο κάνναβης. Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση εβδομήντα δενδρυλλίων κάνναβης ύψους έως 1.5 μέτρο, προχώρησαν αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου, σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Η επιχείρηση στήθηκε μετά από πληροφορίες που έφτασαν στο Τμήμα Ασφάλειας Ιεράπετρας για την ύπαρξη της φυτείας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα δενδρύλλια εκριζωμένα από παρακείμενο θερμοκήπιο ιδιοκτησίας μιας γυναίκας η οποία συνελήφθη, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και του ενοικιαστή του χώρου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Ιεράπετρας.

