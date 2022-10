Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Φωτιά σε ρυμουλκό στο λιμάνι (βίντεο)

Στο σημείο άνδρες της Πυροσβεστικής, ενώ έγινε προσπάθεια κατάσβεσης με άλλο ρυμουλκό.

Φωτιά ξέσπασε σε ρυμουλκό πλοίο που βρίσκεται στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το πρωί της Πέμπτης.

Στο σημείο βρέθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ χαρακτηριστική ήταν η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς με άλλο ρυμουλκό πλοίο.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν υπήρξαν τραυματίες και η φωτιά μπόρεσε γρήγορα να τεθεί υπό έλεγχο, όπως αναφέρει το e-evros.gr.

