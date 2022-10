Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Περιφερειακός: Τροχαίο προκάλεσε απίστευτο “μποτιλιάρισμα” (εικόνες)

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν 3 αυτοκίνητα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου.

Με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στις 6.20 το πρωί, μετά τον κόμβο Νεάπολης - Πεύκων, με δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα, ενώ στο σημείο κλήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν ένα άτομο.

Οι ουρές των αυτοκινήτων φθάνουν έως τον κόμβο της Τούμπας με τις καθυστερήσεις στην κίνηση να είναι σημαντικές.

