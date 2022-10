Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: Επίθεση με μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ

Η επίθεση έγινε από περίπου 20 άτομα, κατά της διμοιρίας των ΜΑΤ που φυλάσσει την υπό ανέγερση βιβλιοθήκη στο πρώην στέκι του Βιολογικού.

Επίθεση κατά διμοιρίας των ΜΑΤ πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ΑΠΘ.

Συγκεκριμένα μια ομάδα περίπου 20 ατόμων, κινήθηκε από τον πανεπιστημιακό χώρο προς τη διμοιρία των ΜΑΤ που φυλάσσει την υπό ανέγερση βιβλιοθήκη στο πρώην στέκι του Βιολογικού.

Οι άγνωστοι έριξαν επτά βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς.

Μετά την επίθεση, τα άτομα τράπηκαν σε φυγή.

