Θεσσαλονίκη: Αιματηρά επεισόδια σε τσιγγάνικο γλέντι

Χαμός σε τσιγγάνικο γλέντι μετά από έφοδο της ΕΛΑΣ. Τα επεισόδια, οι τραυματισμοί και η φυλάκιση 55χρονης.

Με φυλάκιση 35 μηνών τιμώρησε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 55χρονη, η οποία κατέστη κατηγορούμενη για εμπλοκή σε επεισοδιακό γλέντι στον οικισμό Ρομά του Δενδροποτάμου, τον περσινό Ιούνιο, όπου τραυματίστηκαν ελαφρά πέντε αστυνομικοί και προκλήθηκαν φθορές σε δύο περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για απείθεια, διατάραξη κοινής ησυχίας, όπως επίσης για συνέργεια σε σωματική βλάβη και σε φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αποφασίστηκε να μην ανασταλεί ούτε να μετατραπεί η ποινή, αλλά δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, με συνέπεια να αφεθεί ελεύθερη έως τη δευτεροβάθμια δίκη.

Στις καταθέσεις τους, οι αστυνομικοί σημείωσαν ότι μετέβησαν στον χώρο, ύστερα από καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας, κάνοντας αρχικά συστάσεις και ζητώντας να διαλυθεί η συγκέντρωση (όπου συμμετείχαν τουλάχιστον 100 άτομα). Στη συνέχεια αποχώρησαν, αλλά επέστρεψαν τρεις ώρες αργότερα, καθώς δεν υπήρξε συμμόρφωση στις υποδείξεις τους.

«Τη δεύτερη φορά που πήγαμε, ήταν εριστικοί και αντιδραστικοί. Μας πετούσαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους» κατέθεσε μάρτυρας αστυνομικός, ενώ συνάδελφός του, ο οποίος χρειάστηκε, όπως είπε, να κάνει τουλάχιστον 40 ράμματα στο κεφάλι για τραύμα από μπουκάλι ή τασάκι, πρόσθεσε: «Πήγαμε και μας είπαν ότι είχαν σφάξει δύο σφάγια και έχουν τάμα για γλέντι. Τους δώσαμε μία ώρα διορία, αλλά τη δεύτερη φορά ήταν πιο αντιδραστικοί. Μας επιτέθηκαν».

Απολογούμενη, η κατηγορούμενη αρνήθηκε ότι υποκίνησε την επίθεση στους αστυνομικούς. «Όταν ήρθαν την πρώτη φορά, είπαμε χαλάσαμε τόσα λεφτά. Εγώ περίμενα ότι θα έρθει και πάλι η αστυνομία. Τους είπα: "σας παρακαλώ φύγετε, μεθυσμένοι είναι, θα την κλείσω τη μουσική"», ανέφερε -μεταξύ άλλων- στην απολογία της.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε και δεύτερη δικογραφία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

