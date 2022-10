Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Μαθητές γρονθοκόπησαν καθηγητές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, αλλά και εξωσχολικών, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Σοβαρό επεισόδιο διαδραματίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, σε Λύκειο της πόλης του Αγρινίου.

Μετά το τέλος των μαθημάτων, μαθητές αλλά και εξωσχολικοί κινήθηκαν απειλητικά στην εξώπορτα του Λυκείου εναντίον καθηγητών και όταν τα πνεύματα οξύνθηκαν, μαθητές φέρονται να γρονθοκόπησαν καθηγητές.

Επικράτησε πανικός, νεύρα ενώ υπήρξαν και απειλητικές κινήσεις από μαθητές προς άλλους μαθητές και συγκεκριμένα σε μαθήτρια.

Σύμφωνα, με πληροφορίες, η ένταση υπέβοσκε από τη χθεσινή ημέρα και τα αίτιά της έχουν να κάνουν με τις εκλογές του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, όταν και φέρεται να σημειώθηκε άγριος ξυλοδαρμός μαθητή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο έφτασε και η Αστυνομία και η κατάσταση μετά από ώρα εκτονώθηκε. Το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό για τη σχολική κοινότητα ενώ αναμένεται να υπάρξει και συνέχεια μιας και οι γονείς που έτρεξαν στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προχωρήσουν σε μήνυση εναντίον μαθητών που επιτέθηκαν στα παιδιά τους.

Δεν έγινε κάποια προσαγωγή ή σύλληψη μιας και οι πρωταίτιοι των επεισοδίων μόλις είδαν το περιπολικό της Αστυνομίας τράπηκαν σε φυγή αλλά είναι θέμα χρόνου η προσαγωγή τους μιας και είναι γνωστοί.

Πηγή: agriniotimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πύργος: Ηλικιωμένη πάλεψε και εξουδετέρωσε τον επίδοξο κλέφτη

Δίκη Φιλιππίδη: H Θάλεια Ματίκα, ο βιασμός και η Ζέτα Μακρυπουλια

Μάχσα Αμίνι: Η Ρένα Δούρου έκοψε τα μαλλιά της για αλληλεγγύη στις γυναίκες του Ιράν (βίντεο)