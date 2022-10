Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Παιδί παρασύρθηκε από μηχανή

Το αγοράκι παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τραυματισμένο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.



Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα ανήλικο παιδί σημειώθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, Ι.Χ. δίκυκλο παρέσυρε 7χρονο παιδί στις 15:30 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Δελφών, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε το ανήλικο παιδί στο νοσοκομείο “Γεώργιος Γεννηματάς”.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του μικρού παιδιού δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

