Καστοριά: Έκοψαν τα πόδια αλεπούς και την άφησαν να πεθάνει (σκληρές εικόνες)

Κτηνωδία και φρίκη στην Καστοριά. Αιχμαλώτησαν, βασάνισαν και ακρωτηρίασαν αλεπού μέχρι που πέθανε από αιμορραγία. Προσοχή, σκληρές εικόνες.

Αντιμέτωπος με ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο αντιπρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος και Σταθμού Περίθαλψης Άγριων Ζώων, Νίκος Παναγιωτόπουλος όταν δέχθηκε κλήση για μια αλεπού η οποία βρέθηκε τραυματισμένη σε ημιθανή κατάσταση λίγο έξω από τους Μανιάκους Καστοριάς.

Όταν έφτασε στο σημείο, προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, το ζώο ήταν ήδη νεκρό και μάλιστα όπως διαπιστώθηκε με βάναυσο τρόπο, καθώς ο δράστης ή οι δράστες, αφού πρώτα φέρονται να αιχμαλώτισαν την αλεπού στη συνέχεια την ακρωτηρίασαν, κόβοντας τα πόδια της, με αποτέλεσμα να καταλήξει από αιμορραγία.

«Δεν τη χωρά ανθρώπινος νους αυτή την αγριότητα. Το ζώο βασανίστηκε άγρια πριν πεθάνει. Δεν είχε τραύμα από πυροβολισμό, μόνο ένα επιπόλαιο χτύπημα στην κάτω γνάθο, από το οποίο μάτωσαν τα δόντια του. Δεν πέθανε όμως από αυτό» τόνισε o Νίκος Παναγιωτόπουλος.

«Ο άνθρωπος, αν μπορεί να είναι "άνθρωπος" αυτός που το έκανε -δεν ξέρω αν είχε και συνεργούς- αιχμαλώτισε το ζώο και στη συνέχεια του έκοψε τα πόδια. Η αλεπού πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία και αυτό συνέβη σήμερα. Εγώ όταν έφτασα εκεί, βρήκα το ζώο ζεστό που σημαίνει ότι μόλις είχε καταλήξει. Το πήρα, το έθαψα, αλλά ακόμη δεν μπορώ να διανοηθώ το τι μπορεί να κάνει το ανθρώπινο χέρι» πρόσθεσε.

