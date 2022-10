Μαγνησία

Βόλος: φυλακή στον άνδρα που απειλούσε να σκοτώσει σύζυγο και πεθερικά

Ο άνδρας, συνέχισε τις απειλές προς τα πεθερικά και τη συζυγό του μέσα από τη φυλακή.

Το δικαστήριο αποφάσισε χθες να απαλλάξει μια οικογένεια από τον φόβο, τις απειλές και την ανασφάλεια για την επιβίωσή τους και καταδίκασε τον εν διαστάσει σύζυγο μιας γυναίκας σε 7,5χρόνια φυλακή.

Ο άνδρας, πήρε μπετόνι με βενζίνη για να κάψει σύζυγο και πεθερικά, και δε δίστασε να απειλήσει εισαγγελέα.

Ο λόγος για έναν 46χρονο Αλβανό επιχειρηματία στον Βόλο με μεγαλο κύκλο εργασιών, ο οποίος λαμβάνει απ΄ευθείας αναθέσεις για κατασκευές έργων από δημόσιους φορείς.

Στο “όνομα της αγάπης” για το ανήλικο παιδί του διασύρει και χτυπάει την γυναίκα και τα πεθερικά του, ενώ δηλώνει ψυχιατρικό περιστατικό και κοκαϊνομανής, αποζητώντας άλλοθι για τις πράξεις του. Χθες θα εκδικάζονταν δυο υποθέσεις του, ενώ είναι ήδη προφυλακισμενος. Προχθές αργά το βράδυ τηλεφώνησε από την φυλακή στο σπίτι των πεθερικών του και τους είπε: Μόλις γίνει το δικαστήριο θα βγω και σε πέντε λεπτά όπου και να κρυφτείτε θα σας βρω και θα σας σκοτώσω”.

Την Παρασκευή, ο άνδρας καταδικάστηκε σε 40 μήνες για δύο επεισόδια. Στο ένα, ανέβηκε στα κάγκελα του σπιτιού των πρώην πεθερικών του, στο οποίο ζει επίσης η πρώην σύζυγος και το παιδί του και άρχισε να φωνάζει, να απειλεί ότι θα τους κάψει ζωντανούς και να προσπαθεί να μπει στο σπίτι. Ευτυχώς από το σπίτι έλειπαν οι πρώην σύζυγος και το παιδί. Τους είχαν φυγαδεύσει σε συγγενικό τους πρόσωπο. Πέταξε πέτρα και χτύπησε στο πόδι την πεθερα του, έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό του πεθερού του, ενώ τον χαστούκισε. Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε πλαστικό μπουκάλι νερού γεμάτο βενζίνη.

Σε μια δεύτερη περίπτωση είχε κυνηγήσει τον πεθερό του με ρόπαλο.

“Ζούμε μια κόλαση, μέσα στις απειλές και το ξύλο”, δήλωσε ο πεθερός του, ενώ “καταπέλτης” ήταν ο εισαγγελέας της έδρας εναντίον του.

Υπενθυμίζεται πως είχε απειλήσει και την εισαγγελέα που έχει χειριστεί δικές του υποθέσεις. Της είχε “ανακοινώσει” πως θα την καρυδώσει και της είπε πως δεν θα γλιτώσει γιατί θα την στείλει φυλακή. Για το συγκεκριμένο περιστατικό είχε διαταχθεί από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας προκαταρκτική.

