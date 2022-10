Λευκάδα

Λευκάδα: τρακτέρ καταπλάκωσε παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία συνέβη στη Λευκάδα, μετά από ανατροπή τρακτέρ. Νεκρό ένα 4χρονο αγόρι.

Τραγωδία συνέβη στην Λευκάδα και πιο συγκεκριμένα στην Εγκλουβή, με ένα παιδάκι 4 ετών να χάνει τη ζωή του.

Το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν τις εννέα για άγνωστους λόγους ανατράπηκε τρακτέρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα αγοράκι 4 ετών και να τραυματιστεί ένα 16χρονο αγόρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσω οι δυο ανήλικοι ήταν πάνω στο αγροτικό μηχάνημα που οδηγούσε ο πατέρας του 4χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε αλλα όχι βαριά.

Το τρακτέρ ανατράπηκε στον δύσβατο ορεινό δρόμο για τον Άγιο Δονάτο και παρά το ότι έσπευσαν δύο ασθενοφόρα στο σημείο, το μικρό παιδί δεν τελικά κατέληξε. Ο πατέρας βρίσκεται στην αστυνομία για να δώσει κατάθεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Χθες, Παρασκευή (07.10.2022), το βράδυ, στην Επαρχιακή οδό Σύβρου Καρυάς στη Λευκάδα, γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ) που οδηγούσε 30χρονος αλλοδαπός, εκτράπηκε της πορείας του και κατέπεσε σε παρακείμενο χωράφι, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ανήλικου (4 ετών) που επέβαινε σε αυτό.Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Λευκάδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κριμαία - Γέφυρα του Κερτς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης

Καιρός: βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίες το Σάββατο

Ηράκλειο: βαρύ πρόστιμο για ηλεκτροσόκ σε σκύλο