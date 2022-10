Ηράκλειο

Κρήτη: 17χρονη κατήγγειλε 21χρονο για βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γνωρίστηκαν μέσω social media. Σε βάρος του νεαρού ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου



Για βιασμό ανηλίκου κατηγορείται ένας 21χρονος νεαρός, ο οποίος συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός συνελήφθη μετά από καταγγελία που έγινε σε βάρος του από μια 17χρονη κοπέλα.

Ο 21χρονος φέρεται να γνωρίστηκε με την ανήλικη μέσω social media. Πριν από μερικές ημέρες η 17χρονη κι ο νεαρός συναντήθηκαν από κοντά και στη συνέχεια φέρονται να μετέβησαν στο σπίτι του 21χρονου.

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, η ανήλικη κατήγγειλε τον νεαρό στις Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σημειώνεται, ότι ο 21χρονος αρνείται πως έγινε κάτι χωρίς την συναίνεση της κοπέλας.

Νωρίτερα σήμερα Σάββατο 8 Οκτωβρίου, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σε βάρος του 21χρονου ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου.

Κατόπιν, ο νεαρός παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια Ηρακλείου για να απολογηθεί, ωστόσο, ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας 10 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: του υποσχέθηκε να τον κάνει influencer... και εξαφανίστηκε με χιλιάδες ευρώ

Παιδικός Σταθμός: Δασκάλα φορά μάσκα και τρομοκρατεί παιδιά (βίντεο)

Αστάνα: Ο Τσιτσιπάς στον τελικό με ανατροπή