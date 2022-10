Πέλλα

Έδεσσα: Αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και πέθανε

Χρειάστηκαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής και 4 πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άντρα.

Φρικτό θάνατο βρήκε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας 49χρονος άνδρας, ο οποίος κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε ο ίδιος σε χωριό της Έδεσσας, στο νομό Πέλλας.

Στις 15:45 ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία να επέμβει για να απεγκλωβίσει τον άντρα, ο οποίος είχε καταπλακωθεί από γεωργικό ελκυστήρα σε δρόμο του χωριού Σωτήρας.

Δύο οχήματα της πυροσβεστικής με τέσσερα άτομα προσωπικό ανέσυραν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 49χρονος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

