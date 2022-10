Φθιώτιδα

Λαμία: αγριογούρουνο επιτέθηκε και τραυμάτισε κυνηγό

Το κυνήγι αγριογούρουνου για μια 4μελη παρέα, το απόγευμα του Σαββάτου στη δυτική Φθιώτιδα, παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία. Τι ακριβώς συνέβη.

Το κυνήγι αγριογούρουνου για μια 4μελη παρέα, το απόγευμα του Σαββάτου στη δυτική Φθιώτιδα, παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Η παρέα των κυνηγών από το Καρπενήσι πήγαν για καρτέρι αργιογούρουνου στην περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα σε Νεοχωράκι και Μαυρίλο.

Λίγο μετά τις 5:00΄ το απόγευμα οι κυνηγοί εντόπισαν και τραυμάτισαν ένα αγριογούρουνο το οποίο την προσπάθειά του να ξεφύγει επιτέθηκε στον 28χρονο κυνηγό που βρέθηκε στο δρόμο του, τραυματίζοντάς τον στα πόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ένα πόδι του νεαρού αιμορραγούσε άσχημα και ευτυχώς οι άλλοι κυνηγοί, ανάμεσά τους και ο πατέρας του, κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία να όταν βγάλουν στο δρόμο και να καλέσουν ασθενοφόρο.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον διακόμισαν τον τραυματισμένο νεαρό στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Την προανάκριση για τον τραυματισμό του 28χρονου κυνηγού έχει αναλάβει το ΑΤ Σπερχειάδας.

Πηγή: lamiareport.gr

