Τρίκαλα: Ηλικιωμένος ξεψύχησε στην πόρτα οίκου ανοχής

Ο άτυχος 80χρονος κατέρρευσε βγαίνοντας από τον οίκο ανοχής.

Τη ζωή του έχασε ένας ηλικιωμένος άντρας, ηλικίας 80 χρόνων περίπου, έξω από οίκο ανοχής που βρίσκεται επί της οδού Καρδίτσης στα Τρίκαλα

Ο ηλικιωμένος βγαίνοντας από τον οίκο ανοχής αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

