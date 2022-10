Καβάλα

Καβάλα: Μυστήριο με το πτώμα άντρα σε δύσβατη περιοχή

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός ανήκει σε μετανάστη.

Σορός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Αγίου Κοσμά στη Χρυσούπολη Καβάλας.

Το πτώμα του άνδρα εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο γύρω στις 16:30. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, πιθανόν πρόκειται για παράνομο μετανάστη.

Χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για την ανάσυρση της σορού. Επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.

