Λαμία: τρελή πορεία αυτοκινήτου σκόρπισε τον πανικό (εικόνες)

Το αυτοκίνητο για πολλά μέτρα παρέσυρε ό,τι βρισκόταν στο πέρασμά του.

Θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραγωδία η τρελή πορεία που είχε ένα αυτοκίνητο στο κέντρο της Λαμίας το βράδυ του Σαββάτου.

Μία 16χρονη αλλά και ένας ντελιβεράς, όπως και πολύς κόσμος που βρισκόταν λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Λαμίας και συγκεκριμένα στην οδό Υψηλάντη στο ύψος της Μητρόπολης, είχαν Άγιο, καθώς ήταν μάρτυρες ενός οχήματος που δεν είχε κανέναν έλεγχο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι άνθρωποι που βερίσκονταν στο σημείο, άκουσαν μαρσαρίσματα και τον θόρυβο μιας εξάτμισης να "σκάει" ενώ στα απόμενα δυτερόλεπτα, είδαν μια μωβ BMW να κάνει "παντιλίκια" και να κατευθύνεται με ιλλιγιώδη ταχύτητα στην πλατεία Ελευθερίας.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο παρασύροντας δέντρα, πινακίδες, κολόνες και ό,τι άλλο έβρισκε μπροστά του, με τον κόσμο που ήταν στα πεζοδρόμια να τρέχει πανικόβλητος να σωθεί.

Το ένα από τα δέντρα, που βρέθηκε στην πορεία του οχήματος, καταπλάκωσε μια 16χρονη μαθήτρια, η οποία ευτυχώς φαίνεται ότι δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Ακόμη παρέσυρε για πάνω από εκατό μέτρα ένα μηχανάκι ντελιβερά, ευτυχώς χωρίς να είναι ο ίδιος επάνω, καθώς για καλή του τύχη, ήταν λίγο πριν επιβιβαστεί.

Ο οδηγός με τη BMW σταμάτησε στην πλατεία Ελευθερίας και όταν βγήκε έξω από το αυτοκίνητο δέχτηκε την επίθεση από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί εκεί.

Πηγή: lamiareport.gr

