Μεσσηνία: Παίρνει εξιτήριο το βρέφος που κακοποιήθηκε από τον πατέρα του

Σύμφωνα με το δικηγόρο του πατέρα, Νικόλαο Αγγελόπουλο, και την ενημέρωση που έχουν από τους γιατρούς, εντός των επόμενων ημερών το μωρό από τη Μεσσηνία αναμένεται να πάρει εξιτήριο

Θετικά είναι τα νέα για το 4 μηνών βρέφος από τον Αετό Τριφυλίας στη Μεσσηνία, το οποίο τραυματίσθηκε από το έντονο ταρακούνημα που του έκανε ο 20χρονος πατέρας του, προκειμένου να το ηρεμήσει από το κλάμα.

Ο πατέρας έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και μετά την απολογία του έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με τον έναν να ορίζει να παραμείνει μακριά από το παιδί. Οι γιατροί διαπίστωσαν κυρίως κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από το σύνδρομο ανατάραξης και λόγω της κρίσιμης κατάστασής του διακομίσθηκε στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το δικηγόρο του πατέρα, Νικόλαο Αγγελόπουλο, και την ενημέρωση που έχουν από τους γιατρούς, εντός των επόμενων ημερών το μωρό αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, καθώς αντιδρά νευρολογικά και προς στιγμής δείχνει να μην έχει υποστεί μόνιμη βλάβη. Το περιστατικό είχε συμβεί στις 24 Σεπτεμβρίου στον Αετό Τριφυλίας. Ο 20χρονος ήταν στο σπίτι με το παιδί, καθώς η επίσης 20χρονη μητέρα του βρισκόταν στη δουλειά της.

