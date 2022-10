Λέσβος

Λέσβος: Τροχαίο δυστύχημα με μετωπική μετά από προσπέραση

Ένας άντρας έχασε τη ζωή του και η κόρη του που οδηγούσε το ένα όχημα τραυματίστηκε σοβαρά. Ακόμη τρεις τραυματίες.

Ένας 84χρονος που επέβαινε ως συνεπιβάτης σε αυτοκίνητο που οδηγούσε η κόρη του από την περιοχή της Ερεσού ανασύρθηκε νεκρός σήμερα νωρίς το απόγευμα στο δρόμο πριν την Καλλονή και συγκεκριμένα πριν την Αρίσβη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μετά τις 14:00 όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο θανών και η οδηγός του οχήματος η οποία τραυματίστηκε βαριά και είχαν κατεύθυνση προς την Καλλονή, πιθανώς για να συνεχίσουν το δρόμο προς την Ερεσό όπου διέμενε 84χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκτός από το δύο οχήματα, στο τροχαίο εμπλέκεται και τρίτο αυτοκίνητο και ενδεχομένως να είναι το όχημα το οποίο βρέθηκε ενδιάμεσα των δύο αυτοκινήτων πού συγκρούστηκαν καθώς το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που το ένα από τα δύο αυτοκίνητα πού συγκρούστηκαν μετωπικά είχε εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας διενεργώντας προσπέραση.

Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος ενώ συνολικά από το τροχαίο εκτός από τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του και το σοβαρό τραυματισμό του στενού συγγενικού του προσώπου έχουμε τρεις ακόμα τραυματίες από τα άλλα δύο οχήματα οι οποίοι είναι σε ένα ελαφρότερη κατάσταση, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Πηγή: nealesvou.gr, Φωτο: Kalloninews.gr

