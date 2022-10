Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - τροχαίο: αυτοκίνητο αναποδογύρισε στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός προκληθηκε από το σοβαρό τροχαίο που συνέβη σε κεντρικό σημείο στη Θεσσαλονίκη.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 μ.μ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Νίκης λίγο πριν την Πλατεία Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα με αποτέλεσμα ένα εκ των οποίων να ανατραπεί σε έναν δρόμο που εκείνη την ώρα ήταν γεμάτο από κόσμο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία, όπου έκλεισε τον δρόμο, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει δύο τραυματίες που μεταφέρονται στο εφημερεύον νοσοκομείο Ιπποκράτειο για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά (ένας άνδρας και μια γυναίκα) που επέβαιναν μόνο στο όχημα που ανετράπη.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Χρυσής Αυγής: ολοκληρώνει η Μάγδα Φύσσα την κατάθεσή της

Καιρός: Σταδιακή επιδείνωση με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τη Δευτέρα

Μετρό Πειραιά: Παρουσία Μητσοτάκη τα εγκαίνια - Ξεκινούν τα δρομολόγια