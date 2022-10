Ηράκλειο

Κρήτη – βιασμός 17χρονης: Ελεύθερος με εγγύηση ο κατηγορούμενος

Ο Εισαγγελέας του έχει ασκήσει δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

Ελεύθερος με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης αφέθηκε ο 21χρονος Κρητικός για την σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος 17χρονης, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, στον 21χρονο επιβλήθηκε η χρηματική εγγύηση ύψους 8.000 ευρώ ως όρος για να αφεθεί ελεύθερος ενώ ο Εισαγγελέας του έχει ασκήσει δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο γραφείο του Ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Το χρονικό της καταγγελίας της 17χρονης

Υπενθυμίζεται ότι η 17χρονη την περασμένη Πέμπτη (6/10) πήγε στο αστυνομικό τμήμα του Ηρακλείου και κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 21χρονο.

Όπως αναφέρεται στην κατάθεσή της, η ανήλικη γνώρισε στο instagram τον νεαρό άνδρα και αποφάσισαν από κοινού να βρεθούνε για να γνωριστούνε. Δώσανε ραντεβού σε ένα σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο σπίτι του. Σύμφωνα με την 17χρονη, εκεί ο 21χρονος την βίασε.

Οι αστυνομικοί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα εντόπισαν και συνέλαβαν τον 21χρονο ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε δίωξη για βιασμό.

Στη συνέχεια ζήτησε και έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή σήμερα Δευτέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 21χρονος κατέθεσε ότι δεν υπήρξε κανένας βιασμός καθώς ό,τι συνέβη μεταξύ τους έγινε με την συναίνεση της κοπέλας.

