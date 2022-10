Οικονομία

Απάτη - Ρόδος: 49300 ευρώ... “έκαναν φτερά”

Πώς οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν επιχειρηματία του νησιού.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από χθες έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου για την εξιχνίαση ακόμη μιας υπόθεσης απάτης τύπου phishing (ηλεκτρονικού ψαρέματος) με θύμα έναν 67χρονο Ροδίτη.

Την 7η Οκτωβρίου 2022 καταγγέλθηκε από τον 67χρονο ότι την ίδια ημέρα και περί ώραν 16.00 άγνωστος δράστης του τηλεφώνησε στο τηλέφωνο της επιχείρησής του, και προσποιούμενος ότι προσφέρει επίδομα ρεύματος, κατάφερε να του αποσπάσει τους κωδικούς του e-banking του λογαριασμού του στην τράπεζα και να πραγματοποιήσει πέντε μεταφορές χρημάτων προς πέντε διαφορετικούς λογαριασμούς συνολικού ποσού 49.300 ευρώ!!

Οι απάτες του είδους έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα και ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι επιδομάτων Power Pass ή Fuel Pass δέχονται mail, sms ακόμη και τηλεφωνικές κλήσεις από δήθεν λογιστές, εφοριακούς ή υπαλλήλους διαφόρων οργανισμών, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Με τις περισσότερες πλέον συναλλαγές αλλά και υπηρεσίες, όπως συμπλήρωση αιτήσεων για επιδόματα στο πλαίσιο της στήριξης των πολιτών, να παρέχονται σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακά, οι πολίτες θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί σε μηνύματα αλλά και κλήσεις που δέχονται από τρίτους με σκοπό την «δήθεν» εξυπηρέτησή τους.

