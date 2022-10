Κέρκυρα

Κέρκυρα: πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις (εικόνες)

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, μετέτρεψαν δρόμους της Κέρκυρας σε ποτάμια. Προβλήματα σε Κέντρο Υγείας και σε γυμνάσιο στη Λευκίμμη.

Πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις βράχων και σπασμένα κλαδιά και κορμούς δέντρων «έφερε» κατά το πέρασμά της στη Μέση Κέρκυρα, η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας Κώστας Ζορμπάς, «πλημμυρικά προβλήματα έχουν σημειωθεί στον κόμβο της Μεσσογγής, λόγω του όγκου του νερού, με αποτέλεσμα να είναι κλειστό αυτή την ώρα το ένα ρεύμα κυκλοφορίας».

Άνδρες της πυροσβεστικής επιχειρούν να απομακρύνουν κομμάτια βράχων και κλαδιά δέντρων από το οδόστρωμα της Εθνικής οδού Κέρκυρας -Λευκίμμης, όπου και εντοπίστηκαν τα περισσότερα προβλήματα, από τη νεροποντή.

Πλημμύρισε το Κέντρο Υγείας και το Γυμνάσιο στη Λευκίμμη

Στο Κέντρο Υγείας της Λευκίμμης, εργαζόμενοι, προσπαθούν να βγάλουν τα νερά, που έφεραν τα έντονα φαινόμενα στην περιοχή.

Αλλά και στο γυμνάσιο στην περιοχή της Λευκίμμης, η νεροποντή έφερε προβλήματα με βίντεο από το σημείο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.





Πηγή εικόνων: kerkyrasimera.gr

