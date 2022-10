Ευρυτανία

Καρπενήσι - Εξαφάνιση 48χρονης: Το sonar του ΕΕΣ στις έρευνες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κορυφώνεται η αγωνία για την 48χρονη στο Καρπενήσι. Αστυνομία, πυροσβέστες και εθελοντές διασώστες ψάχνουν τόσο την επιφάνεια της λίμνης, όσο και στην παράκτια ζώνη.

Με εντατικότερο ρυθμό συνεχίζονται και πάλι από χθες Δευτέρα, 19 ημέρες, από την εξαφάνιση της Ευρυδίκης, οι έρευνες στη Λίμνη Κρεμαστών στην Ευρυτανία.

Αστυνομία, πυροσβέστες και εθελοντές διασώστες ψάχνουν τόσο την επιφάνεια της λίμνης, όσο και στην παράκτια ζώνη.

Επιπλέον δε, όπως κάνει γνωστό ο αντιπεριφερειάρχης Άρης Τασιός, ξανάρχεται εντός της εβδομάδας το sonar του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που θα εστιάζει στο βάθος της λίμνης, ακριβώς κάτω από το σημείο της γέφυρας Τατάρνας, εκεί όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο της 48χρονης.

Πηγή: tvstar

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Συνθήματα στο μαγαζί και το αυτοκίνητο του 53χρονου (εικόνες)

Δολοφονία Γρηγορόπουλου – ΣτΕ: Αποζημιώσεις για καταστροφές από τα επεισόδια

Ρόδος: Φυλάκιση σε 28χρονο για απόπειρα βιασμού ανήλικης