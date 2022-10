Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πεζός έδειρε ταξιτζή (βίντεο)

Βίαιο περιστατικό έλαβε χώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Τρίτης. Άφωνοι οι περαστικοί.

Σκηνικό βίας εκτιλύχθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους.

Πεζός σε έξαλλη κατάσταση επιτέθηκε και χτύπησε στο κεφάλι οδηγό ταξί, ισχυριζόμενος ότι ανέπτυξε ταχύτητα και κόντεψε να τον παρασύρει, διερχόμενος από την πιάτσα.

Ο οδηγός του ταξί βγήκε από το όχημα και ακολούθησε μεταξύ τους λογομαχία, η οποία εξελίχθηκε σε άγριο επεισόδιο.

Το συμβάν ευτυχώς έληξε χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός, καθώς μπήκαν στη μέση οι ψυχραιμότεροι περαστικοί, για να σταματήσουν τον έξαλλο άντρα, ωστόσο για λίγη ώρα διαταράχθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τσιμισκή, αφού το επεισόδιο σημειώθηκε κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η «έκρηξη» του πεζού ήταν αναίτια, καθώς ο οδηγός ταξί ήταν σταματημένος στην πιάτσα.

Πηγή: grtimes.gr

